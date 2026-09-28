Дьекереш: "Вопрос об уходе из "Арсенала" не стоял"
Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш заявил, что не помышлял о смене клуба минувшим летом.
На старте нового сезона Дьекереш проигрывает конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь двумя появлениями на замену.
Летом ходили слухи, что "Арсенал" может отказаться от Дьекереша и, например, обменять Виктора на Хулиана Альвареса из "Атлетико", однако 28-летний швед всегда планировал остаться.
"Конечно, было много спекуляций. Но я полностью провел предсезонную подготовку и чувствовал себя хорошо. Я был полностью сосредоточен на "Арсенале".
"Для меня вопрос об уходе не стоял. Я крайне счастлив в клубе", — сообщил Дьекереш SVT Sport.
28.09.2026 13:00
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