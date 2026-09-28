Дьекереш: "Вопрос об уходе из "Арсенала" не стоял"

Виктор Дьекереш Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш заявил, что не помышлял о смене клуба минувшим летом.

На старте нового сезона Дьекереш проигрывает конкуренцию на своей позиции Каю Хаверцу, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь двумя появлениями на замену.

Летом ходили слухи, что "Арсенал" может отказаться от Дьекереша и, например, обменять Виктора на Хулиана Альвареса из "Атлетико", однако 28-летний швед всегда планировал остаться.

"Конечно, было много спекуляций. Но я полностью провел предсезонную подготовку и чувствовал себя хорошо. Я был полностью сосредоточен на "Арсенале".

"Для меня вопрос об уходе не стоял. Я крайне счастлив в клубе", — сообщил Дьекереш SVT Sport.





Метки Арсенал, Дьекереш

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2026 13:00

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