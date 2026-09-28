Рэднапп призвал "жестко наказать" "Сити"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп призвал "жестко наказать" "Манчестер Сити" за финансовые нарушения.

Напомним, "Сити" был признан независимой комиссией виновным по 114 из 115 обвинений, предъявленных клубу Премьер-Лигой.



Рэднапп считает, что из "Сити" следует сделать "показательный пример", однако Харри выступает против того, чтобы отбирать у "горожан" титулы и пересматривать результаты.



"Признание "Манчестер Сити" виновным почти по всем выдвинутым Премьер-Лигой обвинениям — ошеломительный момент для футбола".



"Сложно представить, как далеко это распространится и скольких людей это может затронуть. Многие будут считать, что имеют право на восстановление справедливости, если апелляция "Сити" будет отклонена, и я один из них".



"В период, к которому относятся обвинения "Сити", я возглавлял "Тоттенхэму" и долгое время вел с ними борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. В двух подряд сезонах, 2010/11 и 2011/12, мы финишировали в одной строчке от этой зоны".



"Кто знает, как все бы закончилось, если бы на "Этихад" играли по правилам, как все остальные. Никто не знает наверняка, но фанаты "Тоттенхэма" не будут одиноки, чувствуя себя обманутыми в эти сезоны".



"Если мы будем пересматривать результаты всех этих предыдущих сезонов, это нанесет невероятный вред лиге, которой завидует весь мир".



"Разумеется "Сити" нужно наказать, сделать из них показательный пример, но для всех причастных будет иметь гораздо больше смысла, если эти санкции коснутся будущих лет".



"Когда все будет сказано и сделано, их следует жестко наказать, но, какую бы несправедливость мы ни чувствовали, было бы безумием возвращаться назад и перекраивать результаты из прошлого", — пишет Рэднапп в своей колонке в The Sun.