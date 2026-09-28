Гакпо проходит углубленное обследование

Коди Гакпо Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо пройдет углубленное обследование, чтобы оценить степень повреждения своей лодыжки.

27-летний Гакпо получил травму лодыжки в начале матча сборной Голландии против Сербии в рамках Лиги Наций накануне, пострадав в столкновении с полузащитником "Ипсвича" Сашей Лукичем в центральном круге.

Изначально Гакпо попытался продолжить игру, однако дискомфорт в лодыжке сохранялся, и Коди был вынужден попросить замену.

Как сообщает The Athletic, в понедельник Гакпо будет обследован, и главный тренер голландцев Хави надеется получить хорошие новости.

"Я не думаю, что его травма серьезна. Это его лодыжка, и это все, что мне известно. Завтра мы будем знать, но я надеюсь, это не слишком серьезно", — сообщил Хави после победы 1:2 в Белграде.





Метки Гакпо, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2026 11:00

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  1. closer 28.09.2026 11:11 # closer
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