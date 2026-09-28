Кулусевски должен сыграть за "Тоттенхэм" в октябре

Долгожданное возвращение вингера "Тоттенхэма" Деяна Кулусевски на футбольное поле должно состояться в октябре.

Кулусевски не играет в футбол с мая прошлого когда, когда в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" он получил серьезную травму колена.



В процессе реабилитации 26-летний швед был пару раз отброшен назад, в результате чего полностью пропустил прошлый сезон.



По информации Football.London, Кулусевски еще в последний день августа приступил к полноценным тренировкам в общей группе.



Затем у Кулусевки возникла небольшая проблема, связанная с приспособлением организма к увеличению нагрузки, однако на неделе, которая предшествовала международному перерыву Деян возобновил занятия с партнерами по "Тоттенхэму".



На прошлой неделе Кулусевски провел некоторое время на родине в Швеции, продолжая тренироваться, и если больше не возникнет никаких осложнений, Деян может рассчитывать на попадание в заявку команды Роберто Де Дзерби в одном из ближайших матчей.