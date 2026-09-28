Кулусевски должен сыграть за "Тоттенхэм" в октябре

Деян Кулусевски Долгожданное возвращение вингера "Тоттенхэма" Деяна Кулусевски на футбольное поле должно состояться в октябре.

Кулусевски не играет в футбол с мая прошлого когда, когда в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" он получил серьезную травму колена.

В процессе реабилитации 26-летний швед был пару раз отброшен назад, в результате чего полностью пропустил прошлый сезон.

По информации Football.London, Кулусевски еще в последний день августа приступил к полноценным тренировкам в общей группе.

Затем у Кулусевки возникла небольшая проблема, связанная с приспособлением организма к увеличению нагрузки, однако на неделе, которая предшествовала международному перерыву Деян возобновил занятия с партнерами по "Тоттенхэму".

На прошлой неделе Кулусевски провел некоторое время на родине в Швеции, продолжая тренироваться, и если больше не возникнет никаких осложнений, Деян может рассчитывать на попадание в заявку команды Роберто Де Дзерби в одном из ближайших матчей.





Метки Кулусевски, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2026 10:00

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