Тухель признал, что он под давлением

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признал, что он находится под давлением в преддверии матча Лиги Наций против Чехии.

В минувшую субботу англичане стартовали в Лиге Наций с домашнего поражения 2:3 от Испании, и Тухель понимает, что теперь он обязан добыть три очка в Праге.



"После поражения все мы отчаянно хотим сразу же реабилитироваться, и следующей такой возможностью будет Чехия. Конечно, это подвергает небольшому давлению, но здесь нет ничего такого, с чем мы не можем справиться".



"Если вы спрашиваете, попытаемся ли мы навязать сопернику то, что мы делали с Испанией, то ответ да, на 100 процентов. Нам нужно быть проактивными и попытаться навязать свою игру. У нас нет права сыграть экономично. Так хочет сыграть команда, так хотим сыграть мы, поэтому вперед. Это будет другой сценарий, другая обстановка и другое испытание", — цитирует Тухеля The Telegraph.