Клубы Премьер-Лиги готовят коллективный иск к "Сити"

Клубы Премьер-Лиги готовят коллективный иск к "Манчестер Сити" после того, как стало известно, что "горожан" признали виновными в финансовых нарушениях.

В прошлую пятницу стало известно, что независимая комиссия признала вину "Сити" доказанной по 114 из 115 обвинений в нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги с 2009 по 2018 год.



Пока независимая комиссия определяется с санкциями в отношении "Сити", другие клубы Премьер-Лиги подсчитывают экономический ущерб, который им своими действиями нанесли "горожане".



Ранее ходили слухи, что "Сити" может быть завален исками от отдельных клубов, однако talkSPORT утверждает, что конкуренты "горожан" по Премьер-Лиге решили действовать сообща.



Другие клубы решили объединить усилия, чтобы составить коллективный иск к "Сити" по возмещению ущерба, который может составить сотни миллионов фунтов. Это недостающие деньги от упущенных титулов и путевок в Лигу Чемпионов.



Разумеется, урегулирование этого спора может затянуться на годы. Кроме того, за "Сити" все еще будет право на апелляцию, когда независимая комиссия окончательно огласит свой вердикт.



Пожалуй, самым пострадавшим от нарушений "Сити" клубом является "Тоттенхэм", который финишировал пятым в Премьер-Лиге в сезонах 2010/11, 2012/13 и 2014/15. В 2011/12 "шпоры" все-таки попали в топ-4, но все равно остались без путевки в Лигу Чемпионов, которая отошла к "Челси", который выиграл элитный европейский турнир, но занял шестое место.



А у "Манчестер Юнайтед", если бы не "Сити", могло быть 22 чемпионских титула вместо 20. В 2011/12 и 2017/18 "красные дьяволы" финишировали вторыми, позади "горожан", а в 2015/16 остались без Лиги Чемпионов из-за соседей, опередивших их по разнице мячей.



Также нельзя вспомнить о поскользнувшемся Стивене Джеррарде, чей "Ливерпуль" финишировал в двух очках позади "Сити" в сезоне 2013/14.



Если бы не "Сити", в конце сезона 2016/17 не прервалась бы серия "Арсенала", который под руководством Арсена Венгера 20 раз подряд квалифицировался в Лигу Чемпионов.