Тухель объяснил, почему Трент не сыграл против Испании
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд все еще ожидает своего возвращения на футбольное поле за национальную команду.
Не попав в заявку англичан на Чемпионат Мира минувшим летом, Трент был вызван в сборную на этот международный перерыв, но матч против Испании в минувшую субботу провел на скамейке запасных.
Против испанцев Тухель предпочел задействовать справа в обороне Джарелла Куансу из "Байера", и Томас настаивает, что в этом нет вины Трента.
"Мы нуждались в скорости Джарелла Куансы и его способности мыслить как центральный защитник".
"Он сыграл на высшем уровне на Чемпионате Мира, он тренировался на высшем уровне на этой неделе. Он был превосходен в этом матче".
"Они (Трент с Коулом Палмером) хорошо начали сезон. Они не сделали ничего неправильного. Мы просто выбрали других игроков", — приводит слова Тухеля talkSPORT.
28.09.2026 07:00
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