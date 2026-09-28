Тухель объяснил, почему Трент не сыграл против Испании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд все еще ожидает своего возвращения на футбольное поле за национальную команду.

Не попав в заявку англичан на Чемпионат Мира минувшим летом, Трент был вызван в сборную на этот международный перерыв, но матч против Испании в минувшую субботу провел на скамейке запасных.



Против испанцев Тухель предпочел задействовать справа в обороне Джарелла Куансу из "Байера", и Томас настаивает, что в этом нет вины Трента.



"Мы нуждались в скорости Джарелла Куансы и его способности мыслить как центральный защитник".



"Он сыграл на высшем уровне на Чемпионате Мира, он тренировался на высшем уровне на этой неделе. Он был превосходен в этом матче".



"Они (Трент с Коулом Палмером) хорошо начали сезон. Они не сделали ничего неправильного. Мы просто выбрали других игроков", — приводит слова Тухеля talkSPORT.