Лиам Галлахер поделился "инсайдом" о наказании "Сити"

Звездный фанат "Манчестер Сити" Лиам Галлахер поделился своим "инсайдом" о наказании, которое ждет клуб с "Этихад" за финансовые нарушения.

Существуют серьезные опасения, что "Манчестер Сити" может быть наказан снятием очков за 114 нарушений, по которым клуб признали виновным, а это обернется вылетом "горожан" из Премьер-Лиги.



Однако Галлахер, вокалист группы Oasis, уверен, что до этого не дойдет, даже при худшем для "Сити" варианте развития событий.



"Кое-кто в очень, очень высоком положении мне только что сказал, что мы получим штраф и трансферный запрет, если наша апелляция будет отклонена, а она не будет отклонена. Вот и все, поэтому заткнитесь, истерички", — написал Галлахер в социальной сети.