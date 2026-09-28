Доргу досрочно возвращается из сборной Дании
Вингер Патрик Доргу досрочно возвращается в расположение "Манчестер Юнайтед" из сборной Дании по причине травмы.
Победный для датчан матч Лиги Наций против Уэльса в воскресенье (2:0) был завершен для Доргу около получасовой отметки, когда Патрик был вынужденно заменен.
Предположительно, речь идет о травме задней поверхности бедра. На матчи против Португалии и Уэльса 21-летний Доргу не останется, что лично подтвердил главный тренер датчан Брайан Ример, сообщает Sky Sports.
Добавим, Доргу принял участие во всех пяти первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, но в стартовом составе выходил только на два из них.
28.09.2026 00:05
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