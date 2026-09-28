Доргу досрочно возвращается из сборной Дании

Вингер Патрик Доргу досрочно возвращается в расположение "Манчестер Юнайтед" из сборной Дании по причине травмы.

Победный для датчан матч Лиги Наций против Уэльса в воскресенье (2:0) был завершен для Доргу около получасовой отметки, когда Патрик был вынужденно заменен.



Предположительно, речь идет о травме задней поверхности бедра. На матчи против Португалии и Уэльса 21-летний Доргу не останется, что лично подтвердил главный тренер датчан Брайан Ример, сообщает Sky Sports.



Добавим, Доргу принял участие во всех пяти первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, но в стартовом составе выходил только на два из них.