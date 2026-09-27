Тухель: "Никогда не отвечаю на звонки тренеров из Премьер-Лиги"

Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что никогда не разговаривал с коллегами из Премьер-Лиги о том, чтобы ограничивать нагрузку игроков.

В этот международный перерыва англичане проведут четыре матча за 11 дней, и первым из них стало домашнее поражение 2:3 от Испании.



Впереди у англичан поезда в Прагу к сборной Чехии, и Тухель не в настроении беречь кого-либо из своих игроков, даже если его просят об этом.



"Я никогда не отвечаю на звонки тренеров из Премьер-Лиги. Я и сам никогда не звонил кому-либо из тренеров сборных. Я не могу беречь игроков, это просто невозможно".



"Если бы я позвонил тренеру сборной Бразилии или Аргентины, они бы даже не поняли, о чем я говорю, как и не поняли бы игроки".



"Так почему я должен начинать это делать и производить на игроков впечатление о том, что будет нормально сделать шаг назад, сыграть только тайм или отдохнуть матч? Почему? Я бы никогда не стал этого делать. Это важно. Мы хотим выиграть следующий матч", — цитирует Тухеля Sky Sports.