Тухель может заставить Беллингема сыграть все четыре матча сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем может сыграть все четыре матча в этот международный перерыв.

23-летний Беллингем целиком провел проигранный англичанами матч Лиги Наций против Испании накануне (2:3).



Впереди у англичан еще три матча в этот международный перерыв, и Тухель чувствует, что Беллингем показывает свой лучший футбол, когда играет регулярно.



"Это единственный стиль, в котором он может играть, просто таков его футбол".



"Это не тот вид спорта, где можно экономить силы, но давайте посмотрим. Я был бы счастлив задействовать его все четыре раза на поле. Думаю, беспокойство вызывает то, что он еще не делал этого в этом сезоне, в столь напряженный период. Нам нужно свериться с физиотерапевтами. Мы не будем подвергать Джуда никакому риску. Но это его стиль, и так он играет", — цитирует Тухеля Daily Mail.