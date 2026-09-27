Гакпо получил травму в сборной Голландии
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо получил травму в матче за сборную Голландии против Сербии.
Ранее в воскресенье было объявлено, что нападающий Александер Исак досрочно возвращается в "Ливерпуль" из сборной Швеции с "небольшой травмой".
Этим же днем "Ливерпуль" получил еще одну плохую новость, потому что 27-летний Гакпо был заменен уже на 17-й минуте матча Лиги Наций в Белграде, пострадав в столкновении с сербским полузащитником "Ипсвича" Сашей Лукичем.
Потеря Гакпо стала бы большим ударом по "Ливерпулю", потому что Коди сильно начал новый сезон, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в шести матчах за команду Андони Ираолы.
27.09.2026 21:00
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