Гакпо получил травму в сборной Голландии

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо получил травму в матче за сборную Голландии против Сербии.

Ранее в воскресенье было объявлено, что нападающий Александер Исак досрочно возвращается в "Ливерпуль" из сборной Швеции с "небольшой травмой".



Этим же днем "Ливерпуль" получил еще одну плохую новость, потому что 27-летний Гакпо был заменен уже на 17-й минуте матча Лиги Наций в Белграде, пострадав в столкновении с сербским полузащитником "Ипсвича" Сашей Лукичем.



Потеря Гакпо стала бы большим ударом по "Ливерпулю", потому что Коди сильно начал новый сезон, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в шести матчах за команду Андони Ираолы.