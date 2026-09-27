Ван Дейк, возможно, уже договорился с "Миланом"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк, возможно, уже принял решение насчет своего будущего.

Действующий контракт Ван Дейка истекает в конце этого сезона, и уже некоторое время ходят слухи, что "Ливерпуль" готовится к жизни без Виргила.



Если верить итальянскому журналисту Карло Пеллегатти, слова которого приводит Football Italia, голландский защитник уже договорился с "Миланом", возглавляемым бывшим тренером "Манчестер Юнайтед" Рубеном Аморимом.



Следующим летом Ван Дейку исполнится 36. Возможно, Виргил не хочет повторить судьбу Мохамеда Салаха и столкнуться с резким упадком формы, что могло бы подпортить его статус как легенды "Ливерпуля".