Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш пропустит ближайший матч сборной Португалии из-за проблем со здоровьем.

32-летний Фернандеш был заменен в концовке победного для португальцев матча Лиги Наций против Уэльса в минувший четверг (1:0).



Матч в Лиссабоне за сборную, как и несколько последних игр за свой клуб Фернандеш проводил, преодолевая болевой барьер, поэтому Бруну не выйдет против Норвегии в воскресенье.



"В матче против Уэльса мы задействовали всех доступных игроков, но Бруну Фернандеш ушел с поля из-за сложной проблемы".



"Он сказал, что испытывал боль около трех матчей, и это было одним из факторов, почему он не показал своего обычного уровня против Уэльса".



"Он мой игрок, я прекрасно его знаю. Я уже поговорил с ним. Я предпочитаю не рисковать им в этом матче, чтобы он в хорошем физическом состоянии подошел к Дании (в четверг)", — цитирует главного тренера португальцев Жорже Жезуша.



Добавим, в своем первом матче после международного перерыва "Юнайтед" сыграет против "Тоттенхэма".