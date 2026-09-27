Тони Пьюлис чувствует себя "обманутым" "Манчестер Сити"

Бывший главный тренер "Стоука" Тони Пьюлис завил, что чувствует себя "обманутым" "Манчестер Сити", который одолел его команду в финале Кубка Англии в 2011 году.

Та победа на "Уэмбли" над "Стоуком" со счетом 1:0 заложила фундамент полутора десяткам успешных лет "Сити", однако недавно выяснилось, что в этот период "горожане" имели несправедливое преимущество над соперниками, злостно нарушая финансовые правила Премьер-Лиги.



"Когда мы получим наш Кубок Англии? Только об этом меня и спрашивают фанаты "Стоука" с момента, как в пятницу стало известно, что "Манчестер Сити" признали виновным по большинству из 115 нарушений финансовых правил".



"Я чувствую то же самое".



"И хотя процесс далек от завершения, потому что "Манчестер Сити", как ожидается, подаст апелляцию, я должен сказать, что этот вердикт и вся ситуация оставляют дурное послевкусие".



"Выход в финал Кубка Англии в 2011 году был одним из самых ярких — если не самым ярким — моментом за мои 50 лет в футболе в качестве игрока и тренера".



"Я не ожидаю, что "Манчестер Сити" позвонит мне или клубу, чтобы вернуть Кубок Англии и медали, полученные их игроками. Я не верю всерьез, что у них заберут какие-либо трофеи или титулы. Снятие очко и огромный штраф кажутся гораздо более вероятным исходом. Но я все равно чувствую себя обманутым", — сообщил Пьюлис BBC.