В контрактах звезд "Сити" нет пункта насчет вылета из Премьер-Лиги

Контракты нападающего Эрлинга Холанда и его партнеров по "Манчестер Сити" не предусматривают пунктов насчет вылета клуба из Премьер-Лиги.

В данный момент независимая комиссия решает, как наказать "Сити" за 114 нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, в которых "горожане" были признаны виновными.



Наиболее вероятным наказанием, помимо денежного штрафа, является снятие с "Сити" большого количества очков, что с высокой вероятностью будет означать вылет клуба из Премьер-Лиги.



Разумеется, ведущие игроки "Сити" роде Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Райана Шерки и Рубена Диаша едва ли согласятся выступать где-либо ниже Премьер-Лиги, однако "горожане" все равно не отпустят их за бесценок.



Как сообщает talkSPORT, "Сити" потребует полную трансферную стоимость за своих звезд, чьи контракты не содержат специального пункта насчет досрочного расторжения или выкупа по сниженной цене в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.



Добавим, в конце сезона только у двух игроков "Сити" истекают контракты: третьего голкипера Маркуса Беттинелли и обосновавшегося на скамейке запасных полузащитника Матео Ковачича.