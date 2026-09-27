Исак возвращается в "Ливерпуль" с "небольшой травмой"
"Ливерпуль" объявил, что нападающий Александер Исак досрочно возвращается из сборной Швеции с "небольшой травмой".
27-летний Исак сильно начал новый сезон, забив четыре гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги. Также Александер отличился за свою сборную против Румынии в Лиге Наций в минувшую пятницу.
И хотя Исак сыграл все 90 минут против румынов в Стокгольме, в трех оставшихся матчах шведской сборной в этот международный перерыв — против Польши, Боснии и Румынии — Александер участия уже не примет.
Теперь Исак возвращается в расположение "Ливерпуля", чтобы заняться своим здоровьем. К счастью, повреждение экс-игрока "Ньюкасла" не считается серьезным.
Добавим, в своем первом матче после международного перерыва "Ливерпуль" сыграет дома против "Манчестер Сити".
27.09.2026 15:00
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