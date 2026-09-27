Исак возвращается в "Ливерпуль" с "небольшой травмой"

Александер Исак "Ливерпуль" объявил, что нападающий Александер Исак досрочно возвращается из сборной Швеции с "небольшой травмой".

27-летний Исак сильно начал новый сезон, забив четыре гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги. Также Александер отличился за свою сборную против Румынии в Лиге Наций в минувшую пятницу.

И хотя Исак сыграл все 90 минут против румынов в Стокгольме, в трех оставшихся матчах шведской сборной в этот международный перерыв — против Польши, Боснии и Румынии — Александер участия уже не примет.

Теперь Исак возвращается в расположение "Ливерпуля", чтобы заняться своим здоровьем. К счастью, повреждение экс-игрока "Ньюкасла" не считается серьезным.

Добавим, в своем первом матче после международного перерыва "Ливерпуль" сыграет дома против "Манчестер Сити".





Метки Исак, Ливерпуль, сборная Швеции, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2026 15:00

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  1. beatles-red 27.09.2026 15:35 # beatles-red
    Схитрил

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  2. sherlock2025 27.09.2026 15:19 # sherlock2025
    Участь всех ишаков.. что с ЛФК, что с фапла

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