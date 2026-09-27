"Барселона" следит за Эстевао

Испанская "Барселона" проявляет интерес к вингеру "Челси" Эстевао Виллиану.

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо неохотно доверяет Эстевао, который сыграл лишь 23 минуты в пяти первых матчах Премьер-Лиги.



Ранее в прессе уже появлялись слухи, что 19-летний бразилец разочарован отсутствием доверия со стороны Алонсо и может уже в январе покинуть "Челси".



Как сообщает Sport, ситуация Эстевао привлекла внимание "Барселоны", которая будет готова действовать, если вингер не начнет играть больше.



Испанское издание добавляет, что Эстевао не хочет наращивать мышечную массу, чтобы не лишиться своей скорости, а перспектива играть плеймейкера выглядит для него сомнительно из-за конкуренции с Коулом Палмером на этой позиции.