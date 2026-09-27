Кейн высказался насчет своей осечки с пенальти против Испании

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал свою осечку при исполнении пенальти в матче Лиги Наций против Испании.

Накануне, исполняя заработанный Джудом Беллингемом пенальти, Кейн имел возможность сделать счет 3:1 в пользу англичан, но пробил в перекладину.



В результате англичане потерпели поражение 2:3, однако бомбардир "Баварии" старается не унывать.



"Это большой момент матча. Такова жизнь футболиста. К сожалению, в тот момент у меня просто поехала опорная нога, и я совершил двойное касание мяча, поэтому гол бы не засчитали, даже если бы я забил".



"С этим тяжело смириться, потому что я много работаю над пенальти и всегда верю в себя при их исполнении, но сегодня вечером этому просто не суждено был случиться".



"У нас было много хороших моментов в атаке, нам просто не хватило инстинкта убийцы, заключительного паса или заключительной подачи, и эти вещи нужно улучшить на будущее", — цитирует Кейна Sky Sports.