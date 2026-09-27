Ришарлисон планирует остаться в "Тоттенхэме" до конца сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон планирует дождаться истечения своего контракта с лондонским клубом в конце сезона.

Минувшим летом Ришарлисон прямо сообщил "Тоттенхэму" о своем желании уйти. "Шпоры" даже договорились с "Эвертоном", а затем с "Васко да Гамой", однако оба перехода сорвались из-за того, что игрок не смог договориться об условиях личного контракта.



При этом Ришарлисон оказался вне заявки "Тоттенхэма" на Премьер-Лигу, а значит ближайшие месяцы будет лишен игровой практики.



Как сообщает Football Insider, в январе "Тоттенхэм" будет готов отпустить Ришарлисона всего за 15-20 миллионов фунтов, однако у 29-летнего бразильца другие планы.



Ришарлисон предпочитает дождаться следующего лета, кода станет свободным агентом и сможет самостоятельно принять решение насчет своего будущего.