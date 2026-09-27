Ришарлисон планирует остаться в "Тоттенхэме" до конца сезона
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон планирует дождаться истечения своего контракта с лондонским клубом в конце сезона.
Минувшим летом Ришарлисон прямо сообщил "Тоттенхэму" о своем желании уйти. "Шпоры" даже договорились с "Эвертоном", а затем с "Васко да Гамой", однако оба перехода сорвались из-за того, что игрок не смог договориться об условиях личного контракта.
При этом Ришарлисон оказался вне заявки "Тоттенхэма" на Премьер-Лигу, а значит ближайшие месяцы будет лишен игровой практики.
Как сообщает Football Insider, в январе "Тоттенхэм" будет готов отпустить Ришарлисона всего за 15-20 миллионов фунтов, однако у 29-летнего бразильца другие планы.
Ришарлисон предпочитает дождаться следующего лета, кода станет свободным агентом и сможет самостоятельно принять решение насчет своего будущего.
27.09.2026 12:00
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