Премьер-Лига определила предпочтительное наказание для "Сити"

Этихад Премьер-Лига настаивает на сценарии, который может обернуться исключением "Манчестер Сити" из системы профессиональных лиг английского футбола.

Установив вину "Сити" в 114 финансовых нарушениях, теперь независимая комиссия должна определиться с наказанием, которому будет подвергнут клуб с "Этихад".

По информации журналиста Бена Джейкобса, Премьер-Лига настаивает на снятии с "Сити" рекордного количества очков, что гарантированно будет означать понижение "горожан" в классе.

При этом Футбольная Лига, которая состоит из Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два, готова проявить солидарность с Премьер-Лигой и не пускать "Сити" к себе.

Такого рода "сценарий судного дня" означал бы потерю для "Сити" статуса профессионального клуба. Впрочем, "горожане" постараются сделать все, чтобы предотвратить это с помощью апелляции.





Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2026 11:00

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  1. christina-milian 27.09.2026 11:44 # christina-milian
    Надо развивать любительский спорт.

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  2. gameboy 27.09.2026 11:42 # gameboy
    вы чё там курите все?

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