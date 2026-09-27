Премьер-Лига определила предпочтительное наказание для "Сити"
Премьер-Лига настаивает на сценарии, который может обернуться исключением "Манчестер Сити" из системы профессиональных лиг английского футбола.
Установив вину "Сити" в 114 финансовых нарушениях, теперь независимая комиссия должна определиться с наказанием, которому будет подвергнут клуб с "Этихад".
По информации журналиста Бена Джейкобса, Премьер-Лига настаивает на снятии с "Сити" рекордного количества очков, что гарантированно будет означать понижение "горожан" в классе.
При этом Футбольная Лига, которая состоит из Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два, готова проявить солидарность с Премьер-Лигой и не пускать "Сити" к себе.
Такого рода "сценарий судного дня" означал бы потерю для "Сити" статуса профессионального клуба. Впрочем, "горожане" постараются сделать все, чтобы предотвратить это с помощью апелляции.
27.09.2026 11:00
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вы чё там курите все?
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