Премьер-Лига определила предпочтительное наказание для "Сити"

Премьер-Лига настаивает на сценарии, который может обернуться исключением "Манчестер Сити" из системы профессиональных лиг английского футбола.

Установив вину "Сити" в 114 финансовых нарушениях, теперь независимая комиссия должна определиться с наказанием, которому будет подвергнут клуб с "Этихад".



По информации журналиста Бена Джейкобса, Премьер-Лига настаивает на снятии с "Сити" рекордного количества очков, что гарантированно будет означать понижение "горожан" в классе.



При этом Футбольная Лига, которая состоит из Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два, готова проявить солидарность с Премьер-Лигой и не пускать "Сити" к себе.



Такого рода "сценарий судного дня" означал бы потерю для "Сити" статуса профессионального клуба. Впрочем, "горожане" постараются сделать все, чтобы предотвратить это с помощью апелляции.