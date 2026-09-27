Боссы "Сити" могут быть вынуждены покинуть клуб

Владельцам и высшим руководителям "Манчестер Сити", возможно, придется уйти, если вина "горожан" по финансовым нарушениям будет наказана.

В минувшую пятницу английский футбол сотрясла новость о том, что "Сити" был признан виновным почти по всем пунктам обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Как сообщает talkSPORT, наказанию может подвергнуться не только "Сити" как клуб, но и отдельные должностные лица, с ведома или по инициативе которых совершались нарушения.



Дальнейшее пребывание таких лиц в "Сити" может оказаться несостоятельным. Руководителям и директорам будет грозить отставка. Даже шейх Мансур может быть вынужден продать или формально переписать клуб на другое лицо, если его вина будет доказана.



В то же время источник скептически оценивает перспективы по лишению "Сити" титулов. Большой штраф и возможное снятие очков видятся более реальным наказанием.