Энтони Гордон: "Мы на одном уровне с Испанией"

Нападающий "Барселоны" Энтони Гордон считает, что сборная Англии находится на одном уровне с Испанией.

Накануне испанцы в своем первом матче после победного финала Чемпионата Мира обыграли англичан со счетом 2:3 в рамках Лиги Наций, продлив свою серию без поражений до 39 поединков кряду.



Однако у Гордона, который забил первый гол англичан в этом матче, сложилось впечатление, что результат легко мог быть другим.



"Я не думаю, что между нашими командами есть разница в классе. Я чувствую, что мы на одном уровне".



"Мы так легко могли выиграть матч. Реализуй мы пенальти, мы смогли бы выиграть бы матч. Всегда легко говорить это после, но у меня было хорошее ощущение во время игры".



"Я не думаю, что между нами есть разница в классе. Думаю, если бы мы играли против них в финале, я бы чувствовал себя уверенно. Уверенность не всегда переходит в победу, но я думаю, сегодня вечером вы убедились, что мы являемся командой топ-уровня", — сообщил Гордон ITV.