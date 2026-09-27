Президент "Сити" уверен, что клуб докажет свою невиновность

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак опубликовал открытое письмо к болельщикам своего клуба насчет признания "горожан" виновными в финансовых нарушениях.

И хотя это пока не подтверждено официально, независимая комиссия признала вину "Сити" доказанной по 114 из 115 нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, что грозит клубу с "Этихад" самыми серьезными последствиями.



Однако Аль Мубарак отмечает, что процесс еще не завершен, а "Сити" полон решимости добиться оправдательного приговора.



"Я являюсь частью этого клуба 18 лет. Для меня было честью стоять с вами на "Этихад", "Уэмбли" и в Стамбуле. Клуб важен для меня, и вы снова и снова показывали и говорили мне, насколько он важен для вас. Поэтому я пишу вам сегодня".



"После сообщений, появившихся в медиа в пятницу, многие из вас потратили свой вечер, задавая вопросы и отвечая на сообщения от друзей, семьи и коллег. Как и я. Вот что я сказал своей семье: процесс Премьер-Лиги все еще далек от завершения, а наша уверенность и намерение доказать невиновность клуба так же сильны, как и когда это началось".



"Я бы хотел поделиться столь многими вещами с вами, чтобы помочь вам понять, почему мы так уверены насчет своей позиции. Однако строгая конфиденциальность юридического процесса и наше намерение соблюсти ее означают, что я не могу этого сделать в данный момент. Даже настоящее письмо прошло ряд юридических проверок, чтобы убедиться его соответствию".



"И хотя некоторые люди поспешили сделать свои собственные выводы, и вокруг нас царит такая шумиха, ничего не изменилось. Мы вместе сталкивались с испытаниями прежде, и мы преодолевали их. Остается много людей, желающих подорвать успехи нашего клуба. Мы не позволим им этого сделать".



"После этого международного перерыва нас ждет ряд захватывающих моментов. Мы отправляемся на "Энфилд" через две недели, а затем возвращаемся на "Этихад" и принимаем ПСЖ. Эти моменты дают нам возможность отпраздновать силу семьи "Манчестер Сити", — гласит письмо Аль Мубарака.