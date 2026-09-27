Тухель: "Мы были лучше Испании, но совершили слишком много ошибок"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель посетовал на оборонительные ошибки своей команды после домашнего поражения от Испании.

В своем первом матче в рамках нового розыгрыша Лиги Наций англичане уступили испанцам со счетом 2:3. Счет в поединке на "Уэмбли" был открыт уже на второй минуте, когда Ламин Ямаль обокрал Марка Гехи и вышел на ворота.



Тухель считает, что Англия провела очень достойный матч, если не считать ряд оборонительных ошибок, которые неизменно оборачивались пропущенными голами, как это было в случае с Гехи.



"Ужасное начало, хуже начать было невозможно. Задача сильно усложняется, когда вы уступаете в счете против такого рода команды".



"Реакция была очень хорошей. Помимо 10-12 первых минут, мы были лучшей командой, но мы совершили две или три большие ошибки".



"Мы позволили им создать большие моменты, но в целом мы были лучше, мы доминировали, мы действовали на половине поля соперника, созидали, забили два гола. Думаю, после перерыва были наши лучшие 15 минут".



"К сожалению Харри Кейну не удалось реализовать пенальти, а это мог бы быть решающий момент матча, потому что Испания подумала бы, что их длинная беспроигрышная серия закончится здесь".



Затем случилась очередная большая ошибка, и счет стал 2:2. Их третий гол — единственный гол, который они реально забили. Остальные — следствие чрезмерного для этого уровня количества индивидуальных ошибок. Нам нужно продолжать идти вперед, извлечь урок и добрать очки против Чехии".



"Против такого рода команды всегда будут моменты, когда вам несладко. Но на этом уровни решающее значение имеют детали".



"Важно пользоваться своими моментами, важно сократить количество оборонительных ошибок. Обе вещи были не в нашу пользу сегодня".



"С мастерством был порядок, со старанием был порядок, отрезками мы были очень, очень хороши, но результат этого не отражает сегодня", — сообщил Тухель ITV.