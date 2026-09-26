Англичане проиграли дома Испании

Сборная Англии стартовала в Лиге Наций с домашнего поражения 2:3 от Испании.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель доверил место на воротах Джеймсу Траффорду. Майлс Льюис-Скелли расположился в полузащите вместе с Эллиотом Андерсоном.



Счет в матче на "Уэмбли" был открыт уже на второй минуте. Ламин Ямаль обокрал зазевавшегося Марка Гехи, вошел в штрафную и отправил мяч в ворота англичан — 0:1.



Хозяева не ожидали такого начала и, не успев прийти в себя, пропустили еще раз, однако гол Феррана Торреса на восьмой минуте не был засчитан из-за офсайда.



Вскоре Торрес имел еще один момент. Ферран вышел один на один, правее центра, но не смог переиграть Траффорда.



На 27-й минуте Торрес, получив отличную передачу от Родри, еще раз вышел один на один, однако мяч направил мимо ворот.



Также успел промахнуться Дани Ольмо, пробивая с острого угла, и в конце концов гости были наказаны за свою расточительность. На 34-й минуте англичане убеждали в контратаку, Джуд Беллингем из центрального поля сделал передачу вперед на Энтони Гордона, который закатил мяч в ворота — 1:1.



Хозяева резко воодушевились. Удар Кейна с подступов к штрафной площади оказался неточным, однако уже следующей атаке Харри получил еще один шанс, пробив головой, а мяч скрикошетил от Марка Кукурельи и оказался в воротах — 2:1.



Второй тайм Англия начала активно и довольно скоро заработала пенальти. Джуд Беллингем протолкнул мяч внутри штрафной и запнулся о ногу Родри, что определил рефери, сходив к монитору. Исполнять 11-метровый взялся Кейн, но пробил в перекладину.



На 60-й минуте для хозяев наступила расплата. Вышедший на замену Алекс Баэна открылся на подступах к штрафной, чуть подработал мяч и пробил в притирку со штангой — 2:2.



Далее в игре воцарилось некоторое равновесие, а на 74-й минуте чаша весов качнулась в сторону гостей. Микель Оярсабаль получил роскошную передачу в штрафной от партнера и подсек мяч перед Траффордом — 2:3.



В концовке темп упал, последовали многочисленные замены, и счет уже не изменился.



Англичане ужасно сыграли в обороне, но впереди были неплохи и временами подвергали Испанию серьезному давлению, особенно в начале второго тайма. Тухелю предстоит поработать над обретением баланса и стабильности в действиях своей команды.



Сборная Англии — сборная Испании — 2:3 (2:1)



Голы: Гордон 36, Кейн 40 — Ямаль 2, Баэна 60, Оярсабаль 74.



Сборная Англии: Траффорд, Куанса, Конса, Гехи (Брантуэйт 89), О'Райли, Андерсон, Льюис-Скелли (Гарнер 70), Беллингем, Сака (Гиббс-Уайта 83), Гордон (Роджерс 70), Кейн (Калверт-Левин 83).



Сборная Испании: Симон, Пубиль, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис (Педри 70), Ольмо (Мерино 82), Ямаль, Уильямс (Баэна 55), Торрес (Оярсабаль 55).



Предупреждения: О'Райли, Гехи, Беллингем.