Уорд планирует купить Камара в "Ливерпуль"

Новый спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд планирует приобрести полузащитника "Монако" Ламина Камара.

В субботу "Ливерпуль" подтвердил возвращение Уорда на должность спортивного директора. В этой роли Джулиан сменил ушедшего в "Аль-Хиляль" Ричарда Хьюза.



Одним из приоритетов Уорда на 2027 год является укрепление полузащиты. "Ливерпуль" до сих пор не восполнил потерю Кертиса Джонса минувшим летом, Райан Гравенберх перестал проходить в стартовый состав, а долгосрочное будущее Алексиса Макаллистера находится под вопросом.



Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" сохраняет серьезный интерес к Камара, справки насчет которого "красные" наводили еще минувшим летом.



В заключительный день летнего трансферного окна покупку Камара за 47 миллионов фунтов согласовал "Челси", однако в последний момент "Монако" отказался от сделки и теперь надеется продать 22-летнего сенегальца дороже.



Таким образом, у Камара есть шансы стать первым приобретением "Ливерпуля" после возвращения Уорда, особенно если Джулиан решит не ждать окончания сезона, а будет действовать уже в январе.