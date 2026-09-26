Юрген Клопп поддержал Вирца

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп выразил свою поддержку плеймейкеру "Ливерпуля" Флориану Вирцу.

Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия в новом сезоне, хотя главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола использует его на позиции 10-го номера, позади Александера Исака.



В последние недели Вирца много критиковали, однако Клопп, досрочно вызвавший Флориана в сборную после травмы Джамала Мусиалы, не разделяет распространенную точку зрения.



"Если вы изучите весь контекст, то обнаружите, что Флориан перешел в "Ливерпуль" в абсолютно неблагоприятное время".



"Это связано со смертью Диогу Жоты. Он перешел в команду, приоритетом игроков которой был не футбол, что очень понятно".



"Он многому научился в свой первый год. Теперь он начал новый сезон под руководством нового тренера, и мне кажется, он выходил в стартовом составе на каждый матч".



"Он показывает очень хороший уровень физической готовности, а команда снова начинает обретать сыгранность".



"Атакующим игрокам всегда нужна команда, которая хорошо работает вокруг них. И любой, кто любит футбол, по-прежнему может видеть, сколь выдающимся игроком является Флориан Вирц".



"Мы не можем сделать для него больше, чем делаем здесь, обеспечивая ему достаточно тренировок и игрового времени".



"Шаг за шагом, мы наделим его уверенностью и хорошим настроением, а дальше он вернется в "Ливерпуль". Я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.