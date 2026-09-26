Санчо не договорился с "Краснодаром"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо не смог договориться с российским "Краснодаром".

Санчо находится без клуба после истечения своего контракта с "Юнайтед" в конце июня, хотя прошлый сезон Джейдон провел в "Астон Вилле" на правах аренды.



По информации Foot Mercato, попытки Санчо найти новое пристанище привели его в Россию, однако переговоры с лидирующим в местном первенстве "Краснодаром" были остановлены на ранней стадии.



"Краснодар" быстро отказался от подписания 26-летнего англичанина, и до обсуждения зарплаты или срока контракта дело даже не дошло.