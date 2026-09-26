Санчо не договорился с "Краснодаром"
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо не смог договориться с российским "Краснодаром".
Санчо находится без клуба после истечения своего контракта с "Юнайтед" в конце июня, хотя прошлый сезон Джейдон провел в "Астон Вилле" на правах аренды.
По информации Foot Mercato, попытки Санчо найти новое пристанище привели его в Россию, однако переговоры с лидирующим в местном первенстве "Краснодаром" были остановлены на ранней стадии.
"Краснодар" быстро отказался от подписания 26-летнего англичанина, и до обсуждения зарплаты или срока контракта дело даже не дошло.
26.09.2026 21:00
Просмотров: 568
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
В чорли бы в основе играл
(ответить)
Насколько чуваку по*уй на футбол конечно. В самом расцвете сил забил на профессиональную карьеру. Результат закономерен.
(ответить)
Ему сказали что финала лч не видать?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий