Санчо не договорился с "Краснодаром"

Джейдон Санчо Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо не смог договориться с российским "Краснодаром".

Санчо находится без клуба после истечения своего контракта с "Юнайтед" в конце июня, хотя прошлый сезон Джейдон провел в "Астон Вилле" на правах аренды.

По информации Foot Mercato, попытки Санчо найти новое пристанище привели его в Россию, однако переговоры с лидирующим в местном первенстве "Краснодаром" были остановлены на ранней стадии.

"Краснодар" быстро отказался от подписания 26-летнего англичанина, и до обсуждения зарплаты или срока контракта дело даже не дошло.





Метки Краснодар, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 21:00

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  1. chelsea-poebebay 26.09.2026 21:41 # chelsea-poebebay
    В чорли бы в основе играл

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  2. empry 26.09.2026 21:32 # empry
    Насколько чуваку по*уй на футбол конечно. В самом расцвете сил забил на профессиональную карьеру. Результат закономерен.

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  3. ganinilyha 26.09.2026 21:18 # ganinilyha
    Ему сказали что финала лч не видать?

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