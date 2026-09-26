"Фулхэм" рассматривает Франка на замену Арбелоа

"Фулхэм" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" и "Брентфорда" Томасу Франку.

"Фулхэм" только минувшим летом сменил главного тренера, пригласив Альваро Арбелоа на место ушедшего в "Бенфику" Марку Силвы.



За исключением второй половины прошлого сезона в "Реале", Арбелоа не имел самостоятельного тренерского опыта, поэтому неудивительно, что "Фулхэм" слабо начал новый сезон.



"Фулхэм" не выиграл ни одного из пяти первых матчей в Премьер-Лиге, где сейчас занимает предпоследнее место, лишь по разнице мячей опережая "Тоттенхэм".



Также ходят упорные слухи о напряжении в отношениях Арбелоа с игроками своей команды, и в сложившейся ситуации боссы "Фулхэма" вынуждены задумываться о возможной замене Альваро.



По информации Football Insider, на радаре у "Фулхэма" находится Франк, который был уволен из "Тоттенхэма" в феврале после лишь двух побед в 17 матчах Премьер-Лиги.



Всего Франк выиграл 13 из 38 своих матчей за восемь месяцев в "Тоттенхэме", став худшим постоянным тренером "шпор" в эру Премьер-Лиги по доле побед.



При этом 52-летний датчанин открыт к возвращению к работе и жаждет восстановить свою подмоченную репутацию.