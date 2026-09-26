Трент обсуждает возвращение в Премьер-Лигу

Представители правого защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда контактируют с грандами Премьер-Лиги.

Александер-Арнольд выступает за "Реал" после своего перехода из "Ливерпуля" летом 2025. Игры Трента в его дебютном сезоне в Мадриде оказалось недостаточно, чтобы заслужить место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира.



Жозе Моуриньо, который минувшим летом вернулся на должность главного тренера "Реала", пока не нашел применения Тренту, даже успев попробовать 27-летнего англичанина в качестве полузащитника.



Александер-Арнольд выходил в стартовом составе лишь на два из семи матчей в этом сезоне Ла Лиги, что вызывает определенное беспокойство у Трента, который ожидал, что будет играть гораздо больше при Моуриньо.



Как сообщает TEAMtalk, конкуренция со стороны прибывшего из "Интера" Дензела Думфриса не заставит Александер-Арнольда покинуть "Реал в январе, но если по ходу сезона ситуация с игровым временем не улучшится, Трент будет открыт к смене клуба.



Более того, утверждается, что представители Трента уже установили контакт с его бывшим клубом "Ливерпулем", а также "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Челси", заранее прощупывая почву и замеряя уровень интереса к своему клиенту.