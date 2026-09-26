"Арсенал" и "Реал" готовы переманить Холанда

"Арсенал" и испанский "Реал" готовы воспользоваться возникшими у "Манчестер Сити" проблемами, чтобы переманить нападающего Эрлинга Холанда.

Накануне стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Даже если "Сити" избежит исключения из Премьер-Лиги, "горожанам" могут грозить внушительные денежные штрафы и снятие очков.



Риск для "Сити" на некоторое время выпасть из элиты английского футбола может обернуться исходом звездных игроков с "Этихад", и Football Insider стало известно, что "Арсенал" и "Реал" уже обратились к представителям Холанда.



Контракт Холанда рассчитан до 2034 года, однако будет сложно представить дальнейшее пребывание Эрлинга на "Этихад", если "Сити" не сможет гарантировать норвежскому бомбардиру регулярную борьбу за трофеи.