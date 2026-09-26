"Арсенал" и "Реал" готовы переманить Холанда

Габриэль Магальяэс и Эрлинг Холанд "Арсенал" и испанский "Реал" готовы воспользоваться возникшими у "Манчестер Сити" проблемами, чтобы переманить нападающего Эрлинга Холанда.

Накануне стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Даже если "Сити" избежит исключения из Премьер-Лиги, "горожанам" могут грозить внушительные денежные штрафы и снятие очков.

Риск для "Сити" на некоторое время выпасть из элиты английского футбола может обернуться исходом звездных игроков с "Этихад", и Football Insider стало известно, что "Арсенал" и "Реал" уже обратились к представителям Холанда.

Контракт Холанда рассчитан до 2034 года, однако будет сложно представить дальнейшее пребывание Эрлинга на "Этихад", если "Сити" не сможет гарантировать норвежскому бомбардиру регулярную борьбу за трофеи.





Метки Арсенал, Манчестер Сити, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 18:00

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  1. ars2026 26.09.2026 19:00 # ars2026
    Быть добру

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  2. gidro-met 26.09.2026 18:04 # gidro-met
    Все верно , Сито уже надоел за эти 10 лет .. и их можно выбить из ТоП1 только обезглавив (Холланда выдернуть)

    А в Лалиге Барса что-то уж очень оторвалась в космос улетев. И Реал может спастисб только за счёт очередной мегаТоп связки (Бэйл-КриРо)

    Теперь Мпаппе-Холланд

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