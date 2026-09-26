"Арсенал" и "Реал" готовы переманить Холанда
"Арсенал" и испанский "Реал" готовы воспользоваться возникшими у "Манчестер Сити" проблемами, чтобы переманить нападающего Эрлинга Холанда.
Накануне стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Даже если "Сити" избежит исключения из Премьер-Лиги, "горожанам" могут грозить внушительные денежные штрафы и снятие очков.
Риск для "Сити" на некоторое время выпасть из элиты английского футбола может обернуться исходом звездных игроков с "Этихад", и Football Insider стало известно, что "Арсенал" и "Реал" уже обратились к представителям Холанда.
Контракт Холанда рассчитан до 2034 года, однако будет сложно представить дальнейшее пребывание Эрлинга на "Этихад", если "Сити" не сможет гарантировать норвежскому бомбардиру регулярную борьбу за трофеи.
26.09.2026 18:00
Просмотров: 575
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Быть добру
(ответить)
Все верно , Сито уже надоел за эти 10 лет .. и их можно выбить из ТоП1 только обезглавив (Холланда выдернуть)
А в Лалиге Барса что-то уж очень оторвалась в космос улетев. И Реал может спастисб только за счёт очередной мегаТоп связки (Бэйл-КриРо)
Теперь Мпаппе-Холланд
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий