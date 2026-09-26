Сага со 115 нарушениями "Сити" может затянуться еще на два-три года

Сага с привлечением "Манчестер Сити" к ответственности за финансовые нарушения может затянуться еще на два или три года.

В минувшую пятницу стало известно, что "Сити" был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги в период с 2009 по 2018 год.



Установив вину "Сити", теперь независимая комиссия должна определиться с наказанием, после чего "горожане" или Премьер-Лига смогут воспользоваться своим правом на апелляцию, если одну из сторон вердикт не устроит.



Поскольку "Сити" всегда категорически отрицал свою вину, подача апелляции к решению независимой комиссии выглядит почти неминуемой, и The Telegraph ожидает, что это затянет процесс, который и так длится уже пять лет, еще на два-три года — до 2028 или 2029.