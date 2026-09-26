Сага со 115 нарушениями "Сити" может затянуться еще на два-три года

Манчестер Сити Сага с привлечением "Манчестер Сити" к ответственности за финансовые нарушения может затянуться еще на два или три года.

В минувшую пятницу стало известно, что "Сити" был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги в период с 2009 по 2018 год.

Установив вину "Сити", теперь независимая комиссия должна определиться с наказанием, после чего "горожане" или Премьер-Лига смогут воспользоваться своим правом на апелляцию, если одну из сторон вердикт не устроит.

Поскольку "Сити" всегда категорически отрицал свою вину, подача апелляции к решению независимой комиссии выглядит почти неминуемой, и The Telegraph ожидает, что это затянет процесс, который и так длится уже пять лет, еще на два-три года — до 2028 или 2029.





Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 17:00

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  1. sherlock2025 26.09.2026 17:04 # sherlock2025
    Зачем эта инфа !?))
    Пусть больше порванных пуканов местных уеб@нов в ожидании "скорой расправы" над Сити ..

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  2. ganinilyha 26.09.2026 17:01 # ganinilyha
    Трансферный бан и бан в европе на 3 сезона и всё.

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