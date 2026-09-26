"Борнмут" исключает продажу Алекса Скотта в январе

Алекс Скотт "Борнмут решил не продавать полузащитника Алекса Скотта в зимнее трансферное окно.

Лишь на днях появилась информация, что "Челси" будет главным претендентом на Скотта, если Алекс окажется доступен для трансфера в январе.

"Челси" задумывается о приглашении полузащитника в январе, потому что на исходе летнего окна продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" и не смог купить Ламина Камара.

На "Стэмфорд Бридж" считают, что Скотт идеально соответствует игровой системе главного тренера Хаби Алонсо, однако TEAMtalk стало известно, что "Борнмут" не планирует отпускать 23-летнего англичанина посреди сезона.

"Борнмут" рассчитывает сохранить Скотта минимум до следующего лета, когда цена за Алекса может составить около 95 миллионов фунтов.





Метки Борнмут, Скотт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 16:00

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