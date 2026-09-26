"Борнмут" исключает продажу Алекса Скотта в январе

"Борнмут решил не продавать полузащитника Алекса Скотта в зимнее трансферное окно.

Лишь на днях появилась информация, что "Челси" будет главным претендентом на Скотта, если Алекс окажется доступен для трансфера в январе.



"Челси" задумывается о приглашении полузащитника в январе, потому что на исходе летнего окна продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" и не смог купить Ламина Камара.



На "Стэмфорд Бридж" считают, что Скотт идеально соответствует игровой системе главного тренера Хаби Алонсо, однако TEAMtalk стало известно, что "Борнмут" не планирует отпускать 23-летнего англичанина посреди сезона.



"Борнмут" рассчитывает сохранить Скотта минимум до следующего лета, когда цена за Алекса может составить около 95 миллионов фунтов.