"Борнмут" исключает продажу Алекса Скотта в январе
"Борнмут решил не продавать полузащитника Алекса Скотта в зимнее трансферное окно.
Лишь на днях появилась информация, что "Челси" будет главным претендентом на Скотта, если Алекс окажется доступен для трансфера в январе.
"Челси" задумывается о приглашении полузащитника в январе, потому что на исходе летнего окна продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" и не смог купить Ламина Камара.
На "Стэмфорд Бридж" считают, что Скотт идеально соответствует игровой системе главного тренера Хаби Алонсо, однако TEAMtalk стало известно, что "Борнмут" не планирует отпускать 23-летнего англичанина посреди сезона.
"Борнмут" рассчитывает сохранить Скотта минимум до следующего лета, когда цена за Алекса может составить около 95 миллионов фунтов.
26.09.2026 16:00
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