Тухель требует от Англии "безупречную игру" против Испании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что только "безупречная игра" позволит его команде одержать победу над Испанией в Лиге Наций.

В своем первом матче после Чемпионата Мира англичане сыграют на "Уэмбли" с Испанией, которая как раз и завоевала золото на турнире в Северной Америке минувшим летом.



Беспроигрышная серия испанской сборной насчитывает уже 38 матчей кряду, поэтому Тухель хорошо понимает, какой соперник будет противостоять его команде.



"Нам нужно показать безупречную игру, если мы хотим иметь шансы на победу над Испанией. Мы хотим стать командой, которая победит их, и мы хотим кое-что доказать".



"Я не вижу смысла копировать Испанию и думать, что копия может быть лучше оригинала. Это не означает, что мы игнорируем то, что они так хорошо делают".



"Испания рада вас измотать. Вам нельзя быть жадными — нужно выбирать моменты для прессинга".



"Испания рада контролировать мяч и ритм. Могут быть отрезки, когда нам придется терпеть. Но, надеюсь, также будут отрезки, когда мы будем доминировать и сможем навредить им", — цитирует Тухеля Sky Sports.