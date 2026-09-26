Гиббс-Уайт открыт к уходу из "Форест"

Капитан "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт открыт к уходу на повышение следующим летом.

Гиббс-Уайт едва не покинул "Форест" еще летом 2025, когда "Тоттенхэм" был готов выплатить отступные в 60 миллионов фунтов за Моргана, однако владелец "лесников" Евангелос Маринакис заблокировал сделку и склонил ключевого игрока к новому контракту.



"Тоттенхэм" сохраняет интерес к Гиббс-Уайту, но своей отличной формой в 2026 году 26-летний полузащитник сборной Англии может привлечь внимание и других серьезных клубов, включая "Баварию".



Как сообщает Football Insider, Гиббс-Уайт счастлив в "Форест", но при этом отчаянно хочет играть в Лиге Чемпионов на данной стадии своей карьеры, а "лесники" этого ему обеспечить не могут.



Поэтому амбиции подталкивают Гиббс-Уайта к уходу из "Форест" после окончания этого сезона, однако "лесники" готовы попросить за свою звезду аж 125 млн. фунтов.