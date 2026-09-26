Джулиан Уорд назначен спортивным директором "Ливерпуля"

"Ливерпуль" официально подтвердил возвращение Джулиана Уорда на должность спортивного директора клуба.

На этом посту Уорд сменил Ричарда Хьюза, который ранее в сентябре оставил "Ливерпуль" ради работы в "Аль-Хиляле".



До сих пор Уорд трудился техническим директором компании Fenway Sports Group, которая владеет клубом с "Энфилда".



Вообще, Уорд прибыл в "Ливерпуль" еще в 2012 году и дорос до спортивного директора, но эту должность занимал только один сезон 2022/23, по окончании которого Джулиан покинул мерсисайдский клуб, чтобы в 2024 получить назначение в FSG.



Будучи спортивным директором "Ливерпуля", Уорд будет отвечать за трансферную политику клуба и обеспечивать поддержку главному тренеру Андони Ираоле.