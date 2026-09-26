Джулиан Уорд назначен спортивным директором "Ливерпуля"

Джулиан Уорд "Ливерпуль" официально подтвердил возвращение Джулиана Уорда на должность спортивного директора клуба.

На этом посту Уорд сменил Ричарда Хьюза, который ранее в сентябре оставил "Ливерпуль" ради работы в "Аль-Хиляле".

До сих пор Уорд трудился техническим директором компании Fenway Sports Group, которая владеет клубом с "Энфилда".

Вообще, Уорд прибыл в "Ливерпуль" еще в 2012 году и дорос до спортивного директора, но эту должность занимал только один сезон 2022/23, по окончании которого Джулиан покинул мерсисайдский клуб, чтобы в 2024 получить назначение в FSG.

Будучи спортивным директором "Ливерпуля", Уорд будет отвечать за трансферную политику клуба и обеспечивать поддержку главному тренеру Андони Ираоле.





Метки Fenway Sports Group, Ливерпуль, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 12:00

Количество просмотров Просмотров: 282

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. christina-milian 26.09.2026 12:26 # christina-milian
    В январе подпишет Семеньо, Гвардиола и Гехи.

    (ответить)

  2. electric 26.09.2026 12:11 # electric
    КНЯЗЬ вернулся!!!

    (ответить)

  3. division 26.09.2026 12:06 # division
    Картонпульцы рты раскрыли, готовы принимать челсийскую жёлтую

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: