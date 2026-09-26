Олисе не собирается назад в Премьер-Лигу

Полузащитник немецкой "Баварии" Майкл Олисе не планирует возвращаться в Премьер-Лигу.

После своего перехода из "Кристал Пэлас" за 51 миллион фунтов в 2024 году Олисе вырос в игрока топ-уровня, забив 50 голов и отдав 58 результативных передач в 114 матчах за "Баварию".



"Бавария" уже прикладывает большие усилия, чтобы продлить рассчитанный до 2029 года контракт Олисе, и недавно в прессе появились слухи, что Майкл может быть продан следующим летом, если к тому времени так и не заключит новую сделку.



Давний интерес к Олисе имеет "Ливерпуль", который, как поговаривают, даже готов выменять 24-летнего француза на своего плеймейкера Флориана Вирца, который не оправдывает ожиданий.



По информации TEAMtalk, Олисе никогда не исключал свое возвращение в Премьер-Лигу, но даже если Майкл вдруг покинет "Баварию", его приоритетом будет совсем не Англия, а Испания.



Гранды Ла Лиги "Реал" и "Барселона" внимательно следят за ситуацией Олисе и будут готовы действовать, если Олисе так и не договорится с "Баварией" о новом контракте.