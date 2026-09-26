Роджерс хочет "сотворить нечто особенное" в "Челси"

Нападающий Морган Роджерс заявил, что пришел в "Челси", чтобы сотворить "нечто особенное".

Минувшим летом "Челси" сделал Роджерса самым дорогим британским игроком всех времен, купив Моргана у "Астон Виллы" за 117 миллионов фунтов.



В своих первых семи матчах за "Челси" 24-летний Роджерс забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Морган играет с настроем вписать свое имя в историю клуба, который так близок его сердцу.



"Когда я рос, "Челси" был одной из крупнейших команд и выигрывал трофеи. Если вы посмотрите, когда я родился и какие трофеи они выигрывали в то время, то в лучшие годы своего увлечения футболом я наблюдал раннего Моуриньо, позднего Моуриньо и всех этих игроков вроде Терри, Лэмпарда".



"Они были теми, за кем я следил в Премьер-Лиге. И когда они обратились ко мне, и мне предоставилась возможность отправиться туда, я был поражен, что смогу частью частью истории этого клуба".



"Я так взволнован перспективой сотворить нечто особенное в этом клубе. Конечно, до этого еще далеко, и нам предстоит многое сделать, но перспектива побеждать и сражаться на высочайшем уровне меня по-настоящему привлекла, и я очень хотел перейти".



"Поэтому я здесь", — цитирует Роджерса Sky Sports.