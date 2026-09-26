Роджерс хочет "сотворить нечто особенное" в "Челси"

Морган Роджерс Нападающий Морган Роджерс заявил, что пришел в "Челси", чтобы сотворить "нечто особенное".

Минувшим летом "Челси" сделал Роджерса самым дорогим британским игроком всех времен, купив Моргана у "Астон Виллы" за 117 миллионов фунтов.

В своих первых семи матчах за "Челси" 24-летний Роджерс забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Морган играет с настроем вписать свое имя в историю клуба, который так близок его сердцу.

"Когда я рос, "Челси" был одной из крупнейших команд и выигрывал трофеи. Если вы посмотрите, когда я родился и какие трофеи они выигрывали в то время, то в лучшие годы своего увлечения футболом я наблюдал раннего Моуриньо, позднего Моуриньо и всех этих игроков вроде Терри, Лэмпарда".

"Они были теми, за кем я следил в Премьер-Лиге. И когда они обратились ко мне, и мне предоставилась возможность отправиться туда, я был поражен, что смогу частью частью истории этого клуба".

"Я так взволнован перспективой сотворить нечто особенное в этом клубе. Конечно, до этого еще далеко, и нам предстоит многое сделать, но перспектива побеждать и сражаться на высочайшем уровне меня по-настоящему привлекла, и я очень хотел перейти".

"Поэтому я здесь", — цитирует Роджерса Sky Sports.





Метки Роджерс, Чели

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 10:00

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  1. division 26.09.2026 11:25 # division
    Лучший трансфер этого то, 117 за него адекватная цена вполне. Это не лузерка со своим сквирцем за 150, какой позор

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  2. ganinilyha 26.09.2026 10:50 # ganinilyha
    Лига чемпионов не раньше, чем через 4 года. Как раз будешь в прайме. Удачи, верим!

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  3. gidro-met 26.09.2026 10:25 # gidro-met
    Ну это проороосто ПЗДЦ!!! ААААААА

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