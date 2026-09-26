Президент "Пэлас" объяснил, почему не продал Сарра в "Ливерпуль"

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш объяснил, почему его клуб не отпустил нападающего Исмаилу Сарра в "Ливерпуль".

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" предложил 50 миллионов фунтов за Сарра, которого также пытался заполучить "Галатасарай".



"Ливерпуль" рассматривал Сарра в качестве возможной замены для Коди Гакпо, за которого были готовы заплатить хорошие деньги "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".



Однако "Ливерпуль" обратился слишком поздно и предложил слишком мало, поэтому — с огромному разочарованию Сарра и его агента — сделка была заблокирована.



"Исмаиле не повезло, но в этом нет нашей вины. Их клуб ("Ливерпуль") не мог серьезно рассчитывать на заключение сделки, учитывая количество предложенных ими денег и реалии рынка. Затем они не вернулись за ним".



"Если вы продаете игроков за 90 миллионов фунтов и затем предлагаете нам половину этого, чтобы обзавестись заменой... Ладно, это ваше право. Я никого не критикую за это. Но такой сделке не бывать".



"Как вы понимаете, Исмаила хотел бы перейти, и если бы это не было за пять дней до закрытия окна, а сумма денег была бы правильной, мы бы постарались договориться".



"Любому клубу будет сложно заключить сделку, обращаясь насчет вашего лучшего бомбардира за пять дней до закрытия трансферного окна. Я бы посоветовал игроку и его представителям контролировать свои ожидания и не винить других".



"Их задача в том, чтобы обеспечить это предложение пораньше. Им платят игрок и клуб, и они помогают всей машине слаженно работать. Это никому не помогает, когда вы выходите к медиа и выдвигаете необоснованные обвинения", — сообщил Пэриш The Athletic.