Президент "Пэлас" объяснил, почему не продал Сарра в "Ливерпуль"

Исмаила Сарр Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш объяснил, почему его клуб не отпустил нападающего Исмаилу Сарра в "Ливерпуль".

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" предложил 50 миллионов фунтов за Сарра, которого также пытался заполучить "Галатасарай".

"Ливерпуль" рассматривал Сарра в качестве возможной замены для Коди Гакпо, за которого были готовы заплатить хорошие деньги "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Однако "Ливерпуль" обратился слишком поздно и предложил слишком мало, поэтому — с огромному разочарованию Сарра и его агента — сделка была заблокирована.

"Исмаиле не повезло, но в этом нет нашей вины. Их клуб ("Ливерпуль") не мог серьезно рассчитывать на заключение сделки, учитывая количество предложенных ими денег и реалии рынка. Затем они не вернулись за ним".

"Если вы продаете игроков за 90 миллионов фунтов и затем предлагаете нам половину этого, чтобы обзавестись заменой... Ладно, это ваше право. Я никого не критикую за это. Но такой сделке не бывать".

"Как вы понимаете, Исмаила хотел бы перейти, и если бы это не было за пять дней до закрытия окна, а сумма денег была бы правильной, мы бы постарались договориться".

"Любому клубу будет сложно заключить сделку, обращаясь насчет вашего лучшего бомбардира за пять дней до закрытия трансферного окна. Я бы посоветовал игроку и его представителям контролировать свои ожидания и не винить других".

"Их задача в том, чтобы обеспечить это предложение пораньше. Им платят игрок и клуб, и они помогают всей машине слаженно работать. Это никому не помогает, когда вы выходите к медиа и выдвигаете необоснованные обвинения", — сообщил Пэриш The Athletic.





Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Пэриш, Салах

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 09:00

Количество просмотров Просмотров: 338

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. alexomck 26.09.2026 09:35 # alexomck
    50 лямов по нынешнему рынку смешно, конечно.

    (ответить)

  2. sausage 26.09.2026 09:26 # sausage
    У этого Париже в роду хохлов не было? Типа, а чей-та они своих за 90 продают, а наших за 50 купить хотят?))) Жаба задушила и лишил человека шанса на норм контракт в топ-клубе под закат карьеры. Можно подумать за Сарром очередь стояла)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: