Анонс матча Англия — Испания

В субботу, 26 сентября, сборная Англии возьмет старт в Лиге Наций, сыграв дома против Испании.

Если бы Англия не провалилась в концовке матча против Аргентины 15 июля, матч на "Уэмбли" был бы повторением финала последнего Чемпионата Мира.



Англия вновь остановилась вблизи от большого трофея, вернувшись домой с утешительным призом в виде бронзовых медалей.



Тот матч против Аргентины навлек определенную критику на главного тренера англичан Томаса Тухеля, который теперь постарается восстановить доверие фанатов.



Встреча с Испанией стала возможна благодаря тому, что англичане вернулись в Лигу A после своего разочаровывающего выступления в Лиге Наций в сезоне 2022/23 и понижения до Лиги B.



- Испания выиграла шесть из девяти последних встреч с Англией во всех соревнованиях (1 ничья, 2 поражения), включая победу 2:1 в финале Евро-2024.



- Во время своего предыдущего выезда к англичанам — в сентябре 2018 в рамках первого розыгрыша Лиги Наций — Испания одержала победу 1:2 на "Уэмбли".



- Англичане одержали только две победы в 13 последних матчах против действующих чемпионов Мира (2 ничьи, 9 поражений).



- Суперкомпьютер Opta считает испанцев фаворитом матча, оценивая их шансы на победу в 40.2%. Вероятность успеха англичан — 33.6%.



- Англия выиграла 10 из 11 последних домашних матчей соревновательного характера (1 поражение), включая пять последних без единого пропущенного гола.



- Испания выигрывала Лигу Наций в сезоне 2022/23, а в 2020/21 и 2024/25 достигала финала.



- Испания не проиграла ни одного из 38 своих последних матчей во всех соревнованиях (29 побед, 9 ничьих).



Относительно своей оригинальной заявки англичане недосчитались Тино Ливраменто, Кобби Майну, Деклана Райса, Коула Палмера и Маркуса Рэшфорда. Джеймс Гарнер и Морган Гиббс-Уайт были дополнительно вызваны в сборную.



Лига Наций. Группа A — Группа 3. 1-й тур

Сборная Англии — сборная Испании

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45