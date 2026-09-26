Анонс матча Англия — Испания

Сборная Англии В субботу, 26 сентября, сборная Англии возьмет старт в Лиге Наций, сыграв дома против Испании.

Если бы Англия не провалилась в концовке матча против Аргентины 15 июля, матч на "Уэмбли" был бы повторением финала последнего Чемпионата Мира.

Англия вновь остановилась вблизи от большого трофея, вернувшись домой с утешительным призом в виде бронзовых медалей.

Тот матч против Аргентины навлек определенную критику на главного тренера англичан Томаса Тухеля, который теперь постарается восстановить доверие фанатов.

Встреча с Испанией стала возможна благодаря тому, что англичане вернулись в Лигу A после своего разочаровывающего выступления в Лиге Наций в сезоне 2022/23 и понижения до Лиги B.

- Испания выиграла шесть из девяти последних встреч с Англией во всех соревнованиях (1 ничья, 2 поражения), включая победу 2:1 в финале Евро-2024.

- Во время своего предыдущего выезда к англичанам — в сентябре 2018 в рамках первого розыгрыша Лиги Наций — Испания одержала победу 1:2 на "Уэмбли".

- Англичане одержали только две победы в 13 последних матчах против действующих чемпионов Мира (2 ничьи, 9 поражений).

- Суперкомпьютер Opta считает испанцев фаворитом матча, оценивая их шансы на победу в 40.2%. Вероятность успеха англичан — 33.6%.

- Англия выиграла 10 из 11 последних домашних матчей соревновательного характера (1 поражение), включая пять последних без единого пропущенного гола.

- Испания выигрывала Лигу Наций в сезоне 2022/23, а в 2020/21 и 2024/25 достигала финала.

- Испания не проиграла ни одного из 38 своих последних матчей во всех соревнованиях (29 побед, 9 ничьих).

Относительно своей оригинальной заявки англичане недосчитались Тино Ливраменто, Кобби Майну, Деклана Райса, Коула Палмера и Маркуса Рэшфорда. Джеймс Гарнер и Морган Гиббс-Уайт были дополнительно вызваны в сборную.

Лига Наций. Группа A — Группа 3. 1-й тур
Сборная Англии — сборная Испании
Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45





Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Испании

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 06:00

Количество просмотров Просмотров: 136


Поиск: