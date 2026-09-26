Гакпо высказался насчет сорвавшегося перехода в "Сити"

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо прокомментировал свой сорвавшийся переход в "Манчестер Сити".

На исходе летнего трансферного окна стало известно, что Гакпо выбрал "Сити", а не "Тоттенхэм", однако в последний момент "Ливерпуль" решил не отпускать Коди.



По словам Гакпо, летом он не искал нового вызова и не настаивал на уходе из "Ливерпуля". 27-летнему голландцу и так хватало переживаний после того, как у его девушки случился выкидыш во время беременности.



"Я не знаю, хотите ли вы вдаваться в детали, потому что теперь не имеет никакого смысла говорить об этом. Но это было сложное лето для меня и моей семьи, учитывая все вокруг футбола и жизни. Поэтому да, я просто позволил случиться тому, что случилось".



"Да, такова жизнь футболиста. Я не могу выбирать. Я просто должен стараться делать то, в чем я хорош, а это — игра в футбол. Я не могу слишком переживать насчет всего, что происходит или не произошло. Это не помогло бы ситуации, не так ли?"



"Это очень длинная история. Лето было очень тяжелым в отношении всего. Я просто позволил всему идти своим чередом и наблюдал, что случится, а случилось то, что случилось. Я просто хочу наслаждаться своей жизнью со своей семьей и друзьями, игрой в футбол со своими партнерами по команде здесь в клубе", — сообщил Гакпо The Telegraph.