"Юнайтед" уволил 322 сотрудника при Рэтклиффе

"Манчестер Юнайтед" произвел 322 увольнения за то время, что сэр Джим Рэтклифф является совладельцем клуба.

Договорившись о покупке доли в "Юнайтед" у семейства Глэйзеров, Рэтклифф получил контроль над управлением клуба с "Олд Траффорд" и первым делом принялся урезать расходы.



При Рэтклиффа "Юнайтед" принял ряд непопулярных мер, включая несколько волн сокращений персонала.



Свежий финансовый отчет "Юнайтед" за сезон 2025/26 показывает, что всего за два года, по состоянию на 30 июня, количество сотрудников клуба снизилось почти на треть — с 1,127 до 805 человек.



Как сообщает The Telegraph, сильнее других от сокращений пострадали департамент медиа и коммерческий департамент, лишившись 45 и 44 процентов сотрудников, соответственно.



Несмотря на все старания Рэтклиффа, "Юнайтед" убыточен уже восемь лет подряд, а долг клуба продолжает расти, превысив отметку в 1.1 млрд. фунтов.