"Юнайтед" уволил 322 сотрудника при Рэтклиффе

Сэр Джим Рэтклифф "Манчестер Юнайтед" произвел 322 увольнения за то время, что сэр Джим Рэтклифф является совладельцем клуба.

Договорившись о покупке доли в "Юнайтед" у семейства Глэйзеров, Рэтклифф получил контроль над управлением клуба с "Олд Траффорд" и первым делом принялся урезать расходы.

При Рэтклиффа "Юнайтед" принял ряд непопулярных мер, включая несколько волн сокращений персонала.

Свежий финансовый отчет "Юнайтед" за сезон 2025/26 показывает, что всего за два года, по состоянию на 30 июня, количество сотрудников клуба снизилось почти на треть — с 1,127 до 805 человек.

Как сообщает The Telegraph, сильнее других от сокращений пострадали департамент медиа и коммерческий департамент, лишившись 45 и 44 процентов сотрудников, соответственно.

Несмотря на все старания Рэтклиффа, "Юнайтед" убыточен уже восемь лет подряд, а долг клуба продолжает расти, превысив отметку в 1.1 млрд. фунтов.





Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2026 23:00

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  1. hunter022 25.09.2026 23:05 # hunter022
    Главный скряга Манчестера, скоро введёт налог для каждого фаната этого клуба, чтобы погасить долги.

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