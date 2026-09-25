"Юнайтед" оценивает свой ущерб от финансовых нарушений "Сити"

"Манчестер Юнайтед" проводит внутреннюю оценку экономически потерь, понесенных клубом в результате допущенных "Манчестер Сити" финансовых нарушений.

Ранее в пятницу стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Речь идет о нарушениях, допущенных "Сити" с 2009 по 2018 год. Также "горожанам" вменяют отказ от содействия расследованиям на протяжении пяти сезонов, с 2018/19 по 2022/23.



"Юнайтед" и другие клубы Премьер-Лиги чувствуют, что преступные действия "Сити" нанесли им ущерб, калькуляцией которого "красные дьяволы" теперь заняты, сообщает The Athletic.



Например, в сезонах 2011/12 при сэре Алексе Фергюсоне и 2017/18 при Жозе Моуриньо "Юнайтед" финишировал вторым в Премьер-Лиге, позади "Сити". в 2015/16 "дьяволы" заняли пятое место, лишь по разнице мячей уступив путевку в Лигу Чемпионов своим соседям по Манчестеру.



Таким образом, "Сити" может столкнуться не только с санкциями со стороны независимой комиссии, но и с претензиями других клубов Премьер-Лиги насчет экономического ущерба, рискуя погрязнуть в судебных исках.