FA предъявила обвинения "Челси" насчет дискриминационных кричалок

Коул Палмер и Морган Роджерс FA предъявила обвинения "Челси" насчет дискриминационных кричалок фанатов в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

После выездной победы 2:3 24 августа "Челси" обратился к своим болельщикам, пригрозив последствиями за "сектантские кричалки".

FA сочла такое поведение фанатов "Челси" дискриминационным, и теперь лондонскому клубу надлежит объясниться перед Ассоциацией.

Добавим, та победа над "дачниками" была обеспечена голами Жоао Педро, Моргана Роджерса и Коула Палмера.





Метки FA, болельщики, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2026 21:00

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