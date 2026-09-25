FA предъявила обвинения "Челси" насчет дискриминационных кричалок фанатов в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

После выездной победы 2:3 24 августа "Челси" обратился к своим болельщикам, пригрозив последствиями за "сектантские кричалки".



FA сочла такое поведение фанатов "Челси" дискриминационным, и теперь лондонскому клубу надлежит объясниться перед Ассоциацией.



Добавим, та победа над "дачниками" была обеспечена голами Жоао Педро, Моргана Роджерса и Коула Палмера.