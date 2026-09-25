FA предъявила обвинения "Челси" насчет дискриминационных кричалок
FA предъявила обвинения "Челси" насчет дискриминационных кричалок фанатов в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".
После выездной победы 2:3 24 августа "Челси" обратился к своим болельщикам, пригрозив последствиями за "сектантские кричалки".
FA сочла такое поведение фанатов "Челси" дискриминационным, и теперь лондонскому клубу надлежит объясниться перед Ассоциацией.
Добавим, та победа над "дачниками" была обеспечена голами Жоао Педро, Моргана Роджерса и Коула Палмера.
25.09.2026 21:00
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