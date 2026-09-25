Дани Ольмо предложен грандам Премьер-Лиги

Атакующий полузащитник испанской "Барселоны" Дани Ольмо был предложен клубам "большой шестерки" Премьер-Лиги.

Ольмо остается важным игроком для главного тренера "Барселоны" Ханси Флика, однако каталонский клуб возлагает большие надежды на Фермина Лопеса, который действует на той же позиции, и нуждается в свободных средствах для укрепления более проблемных зон.



По информации TEAMtalk, "Барселона" уже дала понять, что будет открыта к предложениям по Ольмо в январе, и через посредников услуги 28-летнего игрока сборной Испании были предложены "Арсеналу", "Челси", "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму".



"Барселона" и Саудовская Аравия — другие возможные направления для Ольмо, который забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 33 матчах прошлого сезона Ла Лиги.