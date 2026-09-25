"Сити" признан виновным по 114 из 115 нарушений правил ФФП Премьер-Лиги

"Манчестер Сити" был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Соответствующие обвинения Премьер-Лига выдвинула в адрес "Сити" еще в феврале 2023. А в декабре 2024 независимая комиссия завершила 12-недельные слушания по этому делу.



В конце концов комиссия признала вину "Сити" доказанной по всем пунктам, за исключением одного. Однако санкции в отношении "горожан" пока не определены, вдобавок клуб с "Этихад" сохраняет право на апелляцию, сообщает The Athletic.



"Сити" всегда решительно отрицал свою вину, поэтому нет никаких сомнений, что "горожане" попытаются оспорить окончательный вердикт комиссии.



Что касается наказания, то комиссия может применить широкий спектр санкций в отношении "Сити" – от денежного штрафа до снятия очков и даже исключения из Премьер-Лиги.