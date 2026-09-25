"Сити" признан виновным по 114 из 115 нарушений правил ФФП Премьер-Лиги
"Манчестер Сити" был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Соответствующие обвинения Премьер-Лига выдвинула в адрес "Сити" еще в феврале 2023. А в декабре 2024 независимая комиссия завершила 12-недельные слушания по этому делу.
В конце концов комиссия признала вину "Сити" доказанной по всем пунктам, за исключением одного. Однако санкции в отношении "горожан" пока не определены, вдобавок клуб с "Этихад" сохраняет право на апелляцию, сообщает The Athletic.
"Сити" всегда решительно отрицал свою вину, поэтому нет никаких сомнений, что "горожане" попытаются оспорить окончательный вердикт комиссии.
Что касается наказания, то комиссия может применить широкий спектр санкций в отношении "Сити" – от денежного штрафа до снятия очков и даже исключения из Премьер-Лиги.
25.09.2026 18:00
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Арабы же заявляли - что это вопрос дипломатический. Да И АПЛ сама не заинтересована, чтобы наказывали один из самых просматривемых клубов с огромными рекламными контрактами. Тут как бы сложно найти мотивацию наказывать у тех, кто должен это решение принять.
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Пеп знал.
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Может правда наконец то восторжествует! А голубых наказать максимально за упортво и матанием всего времени и ресурсов!
Могли признаться раньше, сняли бы очки и штрав, пусть даже бан на пару тренсферных окон и все. Сейчас бабла закинули в топку......
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про «Эвертон» шутят только папуасы ебаные
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Кофелёк, кофелёк... Какой кофелёк?
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