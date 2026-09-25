Ассистент Артеты подтвердил, что "Арсенал" пытался купить Винисиуса

Ассистент главного тренера "Арсенала" Мигель Молина подтвердил, что его клуб пытался приобрести нападающего испанского "Реала" Винисиуса минувшим летом.

Цель номер один главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на летнее окно было приглашение атакующего игрока топ-уровня вроде Хулиана Альвареса, Моргана Роджерса или Винисиуса.



В итоге "Арсенал" так и не смог совершить нужное приобретение и лишь помог Винисиусу выбить более выгодные условия по новому контракту с "Реалом", однако 26-летний бразилец действительно был целью для чемпионов Премьер-Лиги.



"Да, конечно. Разумеется, я не могу углубляться в детали, но это то имя, которое было на столе, да", — цитирует Молину Evening Standard.