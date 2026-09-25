Беллингем признан Игроком Года в сборной Англии второй раз подряд

Полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем был признан лучшим игроком сборной Англии в 2026 году.

Беллингем проявил себя в качестве ключевого игрока английской сборной на Чемпионате Мира минувшим летом, забив семь голов, хотят перед турниром в Северной Америке велись жаркие дебаты о том, кто больше заслуживает места в стартовом составе: Джуд или Морган Роджерс.



Яркая игра на ЧМ-2026, где англичане завоевали бронзу, позволила 23-летнему Беллингему второй раз подряд стать Игроком Года в сборной, что прежде удавалось только Букайо Сака, Харри Кейну, Уэйну Руни и Фрэнку Лэмпарду.



"Думаю, он был одним из лучших игроков на турнире — не только у нас, но и на всем турнире. Он оправдал свой потенциал. Вы могли видеть, что он за боец и что он за машина. Он просто раскрывается од давлением, он просто любит эти моменты, он любит эти стадии, и это помогает ему показывать свою лучшую игру", — сообщил главный тренер англичан Томас Тухель.