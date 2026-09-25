"Челси" хочет купить Хусанова в январе
"Челси" рассматривает защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.
В пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 12 голов — больше всех в дивизионе.
Отвратительная игра команды в обороне подталкивает главного тренера "Челси" Хаби Алонсо к укреплению защитной линии в январе.
По информации Caught Offside, "Челси" является одним из четырех клубов Премьер-Лиги, которые внимательно следят за ситуацией Хусанова в "Сити".
Хусанов закрепился в стартовом составе "Сити" в прошлом сезоне, а минувшим летом даже заключил новый контракт на улучшенных условиях.
Однако Энцо Мареска, сменивший Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера "Сити", не очень-то доверяет Хусанову, оставляя 22-летнего узбека в запасе на оба последних матча в Премьер-Лиге.
25.09.2026 15:00
Просмотров: 198
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: