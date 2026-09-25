"Челси" хочет купить Хусанова в январе

"Челси" рассматривает защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

В пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 12 голов — больше всех в дивизионе.



Отвратительная игра команды в обороне подталкивает главного тренера "Челси" Хаби Алонсо к укреплению защитной линии в январе.



По информации Caught Offside, "Челси" является одним из четырех клубов Премьер-Лиги, которые внимательно следят за ситуацией Хусанова в "Сити".



Хусанов закрепился в стартовом составе "Сити" в прошлом сезоне, а минувшим летом даже заключил новый контракт на улучшенных условиях.



Однако Энцо Мареска, сменивший Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера "Сити", не очень-то доверяет Хусанову, оставляя 22-летнего узбека в запасе на оба последних матча в Премьер-Лиге.